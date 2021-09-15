“Я с предателями даже не буду общаться”. Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками

“Я их всех поудалял. Заблокировал везде – в Instagram, в Facebook, Telegram, мобильные телефоны, х..й найдут. Я не хочу, чтобы искали вообще. Мне не надо извинений. Все! Ушли? Ушли! Я с предателями даже не буду общаться”, – заявил он.

Коляденко не назвал причину конфликта со своими сотрудниками.

Контекст:

Коляденко родился в 1971 году в России. В 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище. Стал известен после сотрудничества в качестве хореографа с проектом “Шанс”, который выходил на телеканале “Интер”, а после – на “1+1”.

В настоящее время он задействован в спектаклях балета Freedom, руководителям которого является его экс-супруга Елена Коляденко.

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