ФСБ установила связь «Меджлиса» с украинскими спецслужбами

В ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» с украинскими спецслужбами, информирует ФСБ.

«ФСБ РФ в рамках расследования уголовного дела в отношении троих граждан России, причастных к диверсии на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым, получены сведения о связи запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» («Меджлис») со спецслужбами Украины», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Там отметили, что по словам задержанных, кроме участия в подготовке диверсии украинская разведка через «Меджлис» пыталось протесты крымско-татарского населения против действий властей и правоохранителей Крыма.

Как сообщалось ранее, 4 сентября сотрудники ФСБ задержали жителей Крыма: посредника – зампредседателя «Меджлиса» Наримана Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. По данным силовиков, диверсия была организована территориальным подразделением украинской разведки в Херсоне – «так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в РФ организации «Меджлис».

«По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США», – добавили в ФСБ.

Подчеркивается, что взрывное устройство в июле было доставлено в Крым. «Лица, причастные к перевозке, установлены. Организаторами диверсии являются – Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы – сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» – Виктор Зелинский», – добавили в ФСБ.

Отмечается, что диверсия была санкционирована начальником Главного управления разведки МО Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году. Расследуется уголовное дело по статье «Диверсия», предусматривающая наказание в виде лишения свободы от десяти до 15 лет.