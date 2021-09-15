El Periódico – «катастрофы можно было избежать» — мэр пострадавшего от огня города обрушился с критикой на Мадрид

В пострадавших от огня городах испанской провинции Малага обрушились с критикой на правительство, которое, по их мнению, не смогло вовремя прийти им на помощь, пишет El Periódico. Так, мэр города Хенальгуасиль Мигель Анхель Эррера ещё с четверга просил отправить на помощь в борьбе со стихией военных, однако силы военного подразделения по чрезвычайным ситуациям были развёрнуты только в понедельник.



Reuters

В понедельник на помощь пожарным в борьбе с опустошающими горный район Сьерра Бермеха и угрожающими шести городам в испанской провинции Малага пожарами пришли 260 военных из подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME). Тем не менее, как отмечает El Periódico, местные власти бьют тревогу и призывают помочь им в борьбе со стихией ещё с середины прошлой недели.

Издание напоминает, что мэр пострадавшего от пожара города Хенальгуасиль Мигель Анхель Эррера указал на нехватку ресурсов и людей для тушения новых очагов возгорания в муниципалитете ещё в четверг. Эррера одним из первых потребовал подключения к борьбе с огнём военных.

«Из-за того, что есть плохие люди, пожар был неизбежен, однако чего можно было избежать, так это катастрофы, то есть того, что происходит сейчас», — заявил политик в воскресенье, добавив, что виной всему пренебрежение ситуацией в Малаге со стороны властей.

По словам Эрреры, им на помощь пришли настоящие профессионалы, однако ресурсов было слишком мало, чтобы совладать со стихией. В итоге огонь в Хенальгуасиле уже достиг жилых домов, создав «очень болезненную ситуацию для мэра и для всех остальных».

В понедельник, отвечая на вопрос относительно сделанного накануне заявления, Эррера отметил, что готов прокомментировать свои слова только после того, как пожар будет потушен. «Вчера я заявил то, что должен был сказать, и сделал это своевременно. Сейчас мы должны сосредоточиться на тушении пожара», — добавил политик.

Впрочем, как отмечает El Periódico, слова Эрреры полностью поддержал его коллега из города Хубрике Альберто Хесус Бенитес, заявив, что его очень беспокоят темпы распространения огня. Бенитес подчеркнул, что попросил прислать на помощь военных ещё на второй день после начала пожара, так как уже тогда было видно, насколько быстро распространяется пламя, однако получил отказ.

«Но сейчас главное — борьба с огнём и люди, и мы должны сосредоточиться именно на этом. Когда всё закончится, мы потребуем объяснений и поймём, что пошло не так и что же произошло», — добавил мэр.