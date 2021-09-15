“Укрзалізниця” запускает новый поезд Киев – Гайворон

Из Киева поезд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям в 14.41, прибывать в Гайворон – в 00.11. Из Гайворона он будет курсировать с 6 октября по понедельникам, средам и субботам в 01.10, прибытие в Киев – в 10.52.

“Поезд будет проезжать станции Козятин-1, Винница, Гуменное, Вороновица, Фердинандовка, Войтовцы, Немиров, Сажки, Каролина, Самчинцы, Семенки, Ситковцы, Криштоповка, Гайсин, Зятковцы, Антоновка, Дукля, Орлик, Генриховка, Джулинка и Ставки”, – сообщили в пресс-службе.

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