 

“Укрзалізниця” запускает новый поезд Киев – Гайворон

15.09.2021, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из Киева поезд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям в 14.41, прибывать в Гайворон – в 00.11. Из Гайворона он будет курсировать с 6 октября по понедельникам, средам и субботам в 01.10, прибытие в Киев – в 10.52.

“Поезд будет проезжать станции Козятин-1, Винница, Гуменное, Вороновица, Фердинандовка, Войтовцы, Немиров, Сажки, Каролина, Самчинцы, Семенки, Ситковцы, Криштоповка, Гайсин, Зятковцы, Антоновка, Дукля, Орлик, Генриховка, Джулинка и Ставки”, – сообщили в пресс-службе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.11 / В мире: Путь к высшей власти Байдену преградила женщина

03.09 / Немецкий эксперт назвал цель скандала вокруг Навального

27.04 / “Мама специально худела”. Рудковская во время отдыха на Мальдивах снялась с матерью в купальниках

11.02 / Премьер-министр Польши назвал “Северный поток – 2” антиевропейским проектом

23.12 / Стало известно о состоянии пострадавших при крушении вертолета под Воронежем

27.03 / В мире подтверждено более 126 млн случаев коронавируса

19.10 / Обозреватель Telegraph – демократы превратили Калифорнию в американскую антиутопию

29.08 / На акции протеста в США вышли тысячи американцев

28.02 / Израиль нанес ракетные удары по Сирии

29.07 / Минфин США ввел санкции против сына президента Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика