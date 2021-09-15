“Мне все равно, кто что подумает”. Звезда фильма “Пульс” снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
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Актриса позирует в кадре, прикрывая интимные части тела ширмой или рукой.
“Я считаю, что в каждой женщине преобладает нежность! Вы можете не соглашаться со мной, это ваше право. Вы можете сказать, что женщины бывают грубые, мужеподобные, со сварливым характером, неуклюжими, резкими, вспыльчивыми, даже хамовитыми. Так и есть, мы все разные. Но если женщина будет чувствовать себя значимой и любимой, окруженной заботой и вниманием, она станет самым чувственным и нежным существом на свете”, – написала Бабенко.
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В предыдущем посте актриса опубликовала еще несколько откровенных снимков из этой же фотосессии, отметив, что давно мечтала на это решиться.
“Мне все равно, кто что подумает, главное, что я люблю себя любую”, – заявила она.
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Контекст:
Наталия Бабенко родилась в 1994 году. В 2019 окончила Киевский национальный университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Актриса стала известна после того, как исполнила главную роль в украинском фильме “Пульс” о судьбе паралимпийской чемпионки, легкоатлетки Оксаны Ботурчук. Его премьера состоялась летом 2021 года.
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