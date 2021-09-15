“Мне все равно, кто что подумает”. Звезда фильма “Пульс” снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой

Актриса позирует в кадре, прикрывая интимные части тела ширмой или рукой.

“Я считаю, что в каждой женщине преобладает нежность! Вы можете не соглашаться со мной, это ваше право. Вы можете сказать, что женщины бывают грубые, мужеподобные, со сварливым характером, неуклюжими, резкими, вспыльчивыми, даже хамовитыми. Так и есть, мы все разные. Но если женщина будет чувствовать себя значимой и любимой, окруженной заботой и вниманием, она станет самым чувственным и нежным существом на свете”, – написала Бабенко.

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Публикация от Natali Babenko (@natalibabenko)

В предыдущем посте актриса опубликовала еще несколько откровенных снимков из этой же фотосессии, отметив, что давно мечтала на это решиться.

“Мне все равно, кто что подумает, главное, что я люблю себя любую”, – заявила она.

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Публикация от Natali Babenko (@natalibabenko)

Контекст:

Наталия Бабенко родилась в 1994 году. В 2019 окончила Киевский национальный университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Актриса стала известна после того, как исполнила главную роль в украинском фильме “Пульс” о судьбе паралимпийской чемпионки, легкоатлетки Оксаны Ботурчук. Его премьера состоялась летом 2021 года.

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