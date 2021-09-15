 

Противники законопроекта об олигархах пытаются убрать из документа два ключевых термина – Малюська

15.09.2021, 12:52, Новости дня
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“Немалое количество депутатов своими правками предлагают внести в законопроект такие, казалось бы, тонкие, небольшие изменения, которые разрушают его содержание. На самом деле за такими правками кроется попытка вывести тех, кого общество воспринимает олигархами, из-под действия этого закона”, – сказал он.

По словам министра, речь идет о терминах “бенефициар” и “связанное лицо”.

Малюська считает, что с их помощью “можно вывести из-под действия закона почти всех, кто в обществе воспринимается как классический олигарх”.

“Правки к этим двум пунктам являются на самом деле важнейшими, хотя и выглядят сугубо техническими”, – заявил глава Минюста.

Он уточнил, что всего к законопроекту об олигархах нардепами подано около 1200 поправок.

Контекст:

Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в июле сообщал, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации после каникул. Каникулы в Раде уже завершились.

10 сентября спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию “За демократию через право” (Венецианскую комиссию).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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