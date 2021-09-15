Первый в мире факультет TikTok открыли в киевском университете

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15.09.2021, 12:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Киевском национальном университете культуры и искусств (КНУКиИ) открылся первый в мире факультет TikTok, сообщил ректор вуза Михаил Поплавский.

«Впервые на Украине и мире мы открываем факультет TikTok в Университете культуры! Сегодня TikTok – это медиа феномен, самая популярная социальная сеть молодежи! Моя миссия – украинизировать TikTok, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю Украины», – написал Поплавский в Twitter.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров посетовал на стремление людей «питать свой разум не реальными фактами, которые могут позволить нам изменить мир, а случайными сериалами Netflix или видеороликами, предложенными TikTok». Дуров призвал «очистить свой разум от липкой грязи нерелевантного контента».



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