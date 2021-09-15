Первый в мире факультет TikTok открыли в киевском университете

В Киевском национальном университете культуры и искусств (КНУКиИ) открылся первый в мире факультет TikTok, сообщил ректор вуза Михаил Поплавский.

«Впервые на Украине и мире мы открываем факультет TikTok в Университете культуры! Сегодня TikTok – это медиа феномен, самая популярная социальная сеть молодежи! Моя миссия – украинизировать TikTok, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю Украины», – написал Поплавский в Twitter.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров посетовал на стремление людей «питать свой разум не реальными фактами, которые могут позволить нам изменить мир, а случайными сериалами Netflix или видеороликами, предложенными TikTok». Дуров призвал «очистить свой разум от липкой грязи нерелевантного контента».