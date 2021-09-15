ВАДА задумалась об исключении марихуаны из списка запрещенных препаратов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рассмотрит вопрос о пересмотре статуса каннабиса в списке запрещенных для спортсменов веществ после запросов от ряда заинтересованных сторон.

«После получения запросов от ряда заинтересованных сторон исполнительный комитет ВАДА одобрил решение консультативной группы экспертов приступить к научному рассмотрению статуса каннабиса в 2022 году», – говорится в заявлении ВАДА.

Там также уточнили, что в настоящее время на соревнованиях каннабис запрещен, и запрет сохранится в 2022 году, информирует телеканал France 24.

Ранее за употребление каннабиса была дисквалифицирована 21-летняя американская бегунья Ша’Кэрри Ричардсон. Из-за этого она пропустила Олимпиаду в Токио.