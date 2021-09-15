 

ВАДА задумалась об исключении марихуаны из списка запрещенных препаратов

15.09.2021, 12:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВсемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рассмотрит вопрос о пересмотре статуса каннабиса в списке запрещенных для спортсменов веществ после запросов от ряда заинтересованных сторон.

«После получения запросов от ряда заинтересованных сторон исполнительный комитет ВАДА одобрил решение консультативной группы экспертов приступить к научному рассмотрению статуса каннабиса в 2022 году», – говорится в заявлении ВАДА.

Там также уточнили, что в настоящее время на соревнованиях каннабис запрещен, и запрет сохранится в 2022 году, информирует телеканал France 24.

Ранее за употребление каннабиса была дисквалифицирована 21-летняя американская бегунья Ша’Кэрри Ричардсон. Из-за этого она пропустила Олимпиаду в Токио.



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