Das Erste – Всемирный банк предрёк появление 216 млн «климатических мигрантов» к 2050 году

Всемирный банк предупреждает: в течение следующих трёх десятилетий изменение климата может вынудить более 200 миллионов человек по всему миру покинуть места проживания и переместиться в другие районы своих стран, передаёт Das Erste. По мнению экспертов, лишь «незамедлительные и согласованные действия» по сокращению глобальных выбросов могут сократить масштабы «климатической миграции».



Reuters

По оценкам Всемирного банка, в течение следующих трёх десятилетий неблагоприятные последствия изменения климата могут вынудить более 200 миллионов человек по всему миру покинуть места проживания. В докладе организации утверждается: в случае отказа от незамедлительных действий по сокращению глобальных выбросов крайне вероятно возникнонвение очагов внутренней миграции, обусловленных изменением климата, пишет Das Erste.

Авторы доклада отмечают, что изменение климата становится «всё более мощным фактором миграции». Эксперты, среди прочего, указывают, что глобальное потепление может привести к увеличению нехватки воды, снижению урожайности сельскохозяйственных культур и повышению уровня моря.

В случае наступления самого пессимистичного сценария с высокими выбросами и при неравномерном развитии до 216 миллионов человек в шести регионах мира будут вынуждены переместиться в другие районы своих стран. Эксперты исследовали регионы Латинской Америки, Северной Африки, Африки к югу от Сахары, Восточной Европы и Центральной Азии, Южной Азии, а также Восточной Азии и Тихоокеанский регион.

Согласно подсчётам исследователей Всемирного банка, к 2050 году в Африке к югу от Сахары может появиться до 86 миллионов человек, вынужденных переехать в другие районы своих стран из-за того, что их дома станут непригодными для проживания из-за изменения климата. В Восточной Азии и Тихоокеанском регионе изменение климата может затронуть около 49 миллионов человек, в Южной Азии — 40 млн, в Северной Африке — 19 млн, в Латинской Америке — 17 млн, в Восточной Европе и Центральной Азии — 5 млн.

При самом оптимистичном сценарии с низким уровнем выбросов и при реализации стратегии устойчивого развития число так называемых климатических мигрантов может быть сокращено на 80%. Однако изменение климата так или иначе приведёт к переселению 44 миллионов человек.

Юрген Фогеле, вице-президент Всемирного банка, ответственный за стратегию устойчивого развития, пояснил, что доклад ещё раз продемонстрировал, какую цену придётся заплатить человечеству за изменение климата. По словам Фогеле, от его неблагоприятных последствий страдают прежде всего беднейшие группы населения, которые вносят в этот процесс наименьший вклад.

Авторы доклада также подчёркивают безотлагательную важность борьбы с изменением климата: «незамедлительные и согласованные действия по сокращению глобальных выбросов и поддержке зелёного, инклюзивного и устойчивого развития» могут значительно сократить масштабы «климатической миграции».

Всемирный банк предупреждает, что очаги внутренней миграции могут возникнуть уже в течение следующего десятилетия и продолжат распространяться и усиливаться к 2050 году. Эксперты подчёркивают необходимость заблаговременного планирования для того, чтобы держать этот процесс под контролем. Тем, кто останется в местах проживания, будет необходимо оказать помощь, передаёт Das Erste.