“Очень мудро”. Экс-посол США в РФ Макфол рассказал об отказе Навального от встречи с ним

“Встречи с оппозиционерами всегда были их желанием, мы никогда не стимулировали их. А один конкретный лидер, который сейчас сидит в тюрьме, – Алексей Навальный – отказался встретиться со мной. Я ни разу, ни разу не встречался с Алексеем Навальным, будучи послом США”, – подчеркнул дипломат.

Он рассказал, что “случайно столкнулся” с Навальным и “поговорили секунд 30” на обеде по случаю 20-летия The Moscow Times (издание основано в 1992 году).

“Причина ясна – Алексей Навальный осознавал, очень мудро, что не в его политических интересах встречаться с американским послом, потому что это было бы использовано кремлевскими пропагандистами”, – объяснил Макфол.

“Дождь” отмечает, что после вступления Макфола в должность посла в России он встречался с такими оппозиционерами из РФ, как Борис Немцов, Илья Пономарев, Владимир Рыжков и Сергей Митрохин.

Макфол рассказал, что в свое время американские дипломаты встречались с рядом российских оппозиционеров так же, как бывший президент России Дмитрий Медведев и на тот момент посол РФ в США Сергей Кисляк – с оппозицией в Соединенных Штатах.

Контекст:

Навальный с февраля находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров.

Свободы оппозиционера лишили после его возвращения из Германии в январе 2021 года. С августа 2020 года он проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вернувшегося в РФ Навального арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

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