 

В Харькове ночью горели шесть авто. В соцсетях пишут, что одно из них принадлежит начальнику отдела полиции

15.09.2021, 11:58, Новости дня
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Сообщение о происшествии в ГСЧС поступило в 3.28. На момент прибытия спасателей огнем полностью был охвачен автомобиль Toyota Rav 4, огонь повредил еще пять машин, которые стояли радям: пострадали две Toyota Camry, Тoyota Rav 4, Daewoo Lanos  и Hyundai IX.

“У всех машин разные степени повреждения”, – уточнили спасатели.

Огонь был локализован в 3.36, а в 4.35 ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал.

Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция внесла сведения об  инциденте в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет, сообщили на сайте Нацполиции.

По данным Telegram-канала “Труха”, одна из горевших машин принадлежит начальнику отдела полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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