«Спутник V» показал эффективность в 97,2% в Белоруссии

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» продемонстрировала эффективность против коронавируса 97,2% и высокий профиль безопасности в Белоруссии, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В РФПИ со ссылкой на данные министерства здравоохранения Белоруссии сообщили что эффективность российской вакцины против коронавируса в республике составила 97,2%, передает РИА «Новости».

Там также рассказали, что оценка эффективности осуществлена на основе данных более 860 тыс. человек, которые получили вакцину с января по июль 2021 года.

«Данные минздрава также подтверждают высокую безопасность вакцины «Спутник V» в Белоруссии: отсутствуют случаи тяжелых нежелательных явлений после вакцинации; отсутствуют случаи смерти, связанные с вакцинацией», – добавили в РФПИ.

Напомним, в июне Белоруссия начала предварительные испытания своей вакцины от COVID-19.

До этого министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V».

Также была названа дата начала серийного производства «Спутника V» в республике.