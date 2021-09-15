А спутник-то деревянный – Asahi Shimbun о новом космическом эксперименте японских учёных

Учёные из Киотского университета совместно с компанией Sumitomo Forestry Co. планируют впервые в мире отправить в космос деревянный спутник. По их задумке, это поможет не только внедрить новые технологии для коммерческих спутников, но и защитить атмосферу и окружающую среду в целом, пишет Asahi Shimbun.



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Учёные из Киотского университета в Японии рассказали, что они разработали совместно с компанией Sumitomo Forestry Co. план по отправке в космос первого в мире деревянного спутника. Планируется, что это произойдёт уже в 2023 году, пишет японское издание Asahi Shimbun.

Полупроводниковая подложка для создаваемого ими спутника будет изготовлена ​​из кремния, металла, пластика и других материалов. Однако его корпус габаритами около 10 см с каждой стороны будет деревянным. Этот проект направлен не только на внедрение новых технологий для коммерческих спутников, но и на защиту окружающей среды над поверхностью Земли, подчёркивается в статье.

Для подготовки к его реализации исследователи планируют уже с декабря этого года начать проведение серии экспериментов на Международной космической станции, чтобы выяснить, с какой скоростью древесина различных пород разрушается в космической среде. Для этого снаружи МКС будут размещены на полгода три вида древесины с разной прочностью — японская крупнолистная магнолия, горная вишня и береза Эрмана.

В рамках их предыдущего эксперимента древесина японской крупнолистной магнолии, кипарисов хиноки и кедров была оставлена на три года в лаборатории с атмосферным давлением, эквивалентным давлению на высоте 100 км. И по словам учёных, после завершения исследования качество материала не ухудшилось.

Сейчас корпус спутников делают в основном из алюминия и они спроектированы так, чтобы они сгорали при повторном входе в слой атмосферы после завершения своей миссии. Однако в процессе их сгорания в атмосфере всё равно рассеиваются очень мелкие частицы алюминия размером несколько микрометров, которые могут повредить взлетающие ракеты. А также есть опасения, что эти крошечные частицы могут повлиять на климат Земли.

Об этом рассказал в интервью Asahi Shimbun Такао Дои, астронавт и профессор Отделения синергетических исследований космоса в Киотском университете. По его словам, если общий объём таких частиц в космосе будет увеличиваться, то они могут отклонять всё больше солнечного света, способствуя экстремальным климатическим явлениям по всему миру, например аномально высоким температурам в некоторых частях света и наоборот, предупреждает японский учёный.