Der Standard – РФ и Белоруссия делают первые шаги на пути к Союзному государству

В совместных военных учениях РФ и Белоруссии многие наблюдатели видят признаки того, что обе страны всерьёз настроены реализовать проект Союзного государства, пишет Der Standard. На фоне международной изоляции зависимость белорусского президента от Москвы растёт. Особенно остро он нуждается в переходе к единому энергетическом рынку и общей платёжной системе, объясняет автор статьи Андрэ Баллин.



Reuters

Кадры с совместных учений РФ и Белоруссии впечатляют, пишет Der Standard. Это самые масштабные манёвры в Восточной Европе в XXI веке, отмечает автор статьи Андрэ Баллин. В них задействованы 200 тыс. солдат. Проходить они будут с 10 по 16 сентября на территории от Балтийского моря вблизи Калининграда до Ворожена рядом с украинской границей и Нижнего Новгорода.

Глава Кремля заверяет, что учения ни против кого не направлены, но, по его мнению, их проведение логично на фоне наращивания военного присутствия НАТО у границ Союзного государства и организации Договора о коллективной безопасности.

Расширение сотрудничества в военной сфере — это одна из 28 интеграционных программ, которые согласовали президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. Остальные направлены на углубление экономических отношений. С середины 1990-х годов Минск и Москва стремятся реализовать проект Союзного государства, но пока ограничивались только заявлениями. В происходящем же сейчас многие наблюдатели видят первые реальные шаги в этом направлении.

Обе страны ставят перед собой очень амбициозные цели: они хотят проводить единую политику в сфере макроэкономики и развития промышленности, гармонизировать таможенную и налоговую политику, а также предоставить предприятиям из обоих государств доступ к госзаказам. Для Лукашенко особенно важен переход к единому газовому, нефтяному и энергетическому рынкам. Москва подогревает интерес к этой инициативе, продолжая продавать Минску голубое топливо по цене $128,5 за 1000 кубометров, в то время как Европа платит 700$. Интеграция платёжных и банковских систем также поможет «последнему диктатору Европы», ведь не исключено, что в результате западных санкций его исключат из международного финансового оборота.

Зависимость Лукашенко от Москвы растёт, но сам он утверждает, что речь не идёт о каком-то «поглощении против воли народа». По его словам, сближение будет происходить только по взаимному согласию. Да и глава Кремля тоже никуда не спешит. Раньше объединение с Белоруссией планировалось использовать как предлог для продления президентства Владимира Путина, но после принятия поправок к Конституции в 2020 году необходимость в этом отпала.

По словам главы российского государства, нужно сначала сблизить экономики двух стран, а это уже послужит основой для политической интеграции. Москва пытается избежать ассоциаций с созданием нового Советского Союза и, объясняя свои интеграционные устремления, в качестве примера приводит прошлое Евросоюза.