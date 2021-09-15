Омбудсмен Украины за восемь месяцев 2021-го получила на 34% больше жалоб, чем в прошлом году

Более 80% заявителей – граждане трудоспособного возраста.

“37 720 сообщений касаются нарушений прав граждан. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В трети сообщений говорится о нарушении информационных прав граждан: на обращение в органы государственной власти, получение публичной информации. В частности, заявители жалуются на то, что ответы на обращения предоставляются с нарушением сроков, установленных законом, рассмотрение обращений осуществляется формально, нарушается право ознакомления с материалами проверки по обращению”, – отметила Денисова.

Из почти 4 тыс. сообщений о нарушениях экономических прав треть касалась права на получение качественных финансовых услуг. 2,5 тыс. – обращения о нарушении права на уважение достоинства и невмешательство в личную жизнь, более 2 тыс. связаны с незаконной обработкой персональных данных лиц.

“И почти все они – 85% – о нарушении прав коллекторскими организациями и финансовыми учреждениями, которые путем угроз и шантажа, распространения ложной информации о лице и его персональных данных требуют выплаты долга по кредиту или займу как от своих клиентов, так и от их поручителей”, – уточнила омбудсмен.

Из позитивных тенденций она отметила уменьшение на 40% обращений о нарушениях от лиц с инвалидностью.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/391825198965425

Контекст:

Офис омбудсмена Украины в 2020 году получил более 49 тыс. жалоб о нарушении прав человека. Денисовой поступило 48 405 сообщений о нарушении прав человека, это больше чем на 40% по сравнению с 2019 годом. Большинство сообщений касалось нарушений гражданских и политических прав – 50,3%; экономических, социальных и культурных прав – 22,1%.

—