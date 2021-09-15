Киев заявил о готовности продлить контракт на транзит с Газпромом

Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза, сообщил глава Нафтогаза Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной.

«Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с Газпромом. Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями», – сказал Витренко, передает РИА «Новости».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.