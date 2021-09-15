Качиньский опроверг информацию о «выходе» Польши из Евросоюза

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заверил, что его страна не намерена выходить из Евросоюза (ЕС), несмотря на проблемы в отношениях с Брюсселем.

Качиньский сообщил в интервью агентству РАР, что «polexit» не будет, «это пропагандистская выдумка, которая много раз применялась по отношению к нам», передает РИА «Новости».

«Мы однозначно видим будущее Польши в Евросоюзе», – подчеркнул он.

При этом Качиньский высказался за соблюдение принципа равноправия стран в ЕС: «Мы решительно выступаем за то, чтобы довести до конца тот кризис, который мы видим в Евросоюзе. Договоры в значительной степени перестают соблюдаться. Принцип равенства государств тоже резко нарушается. Также видны тенденции к инструментализации ЕС сильнейшими государствами, в частности, одним – Германией. Это то, чему мы должны сопротивляться. Мы за то, чтобы договоры ЕС были надлежащим образом уточнены, чтобы разного рода злоупотребления были радикально затруднены».

В последнее время польские власти и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в желании вывести Польшу из ЕС. Данные последних соцопросов говорят о том, что около 30% поляков считают реальным вариант выхода своей страны из Евросоюза. Также сообщалось, что из ЕС может выйти Венгрия.