 

“Обалдеть, какие кубики”, “Вот это форма”. 46-летний Вакарчук с голым торсом удивил поклонниц накачанным прессом

15.09.2021, 10:10, Новости дня
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46-летний артист позирует в кадре, сидя в позе лотоса.

“Йога никогда не дается легко, но всегда награждает”, – подписал он фото. 

“Обалдеть, какие кубики на прессе”, – отреагировали поклонницы.

“Оу, какой”, – написали в комментариях подписчицы.

“Вот это форма”, – оценили пользователи сети.

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Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

Контекст:

Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область). В 1994 году он присоединился к коллективу “Клан тиші”, заменив Андрея Голяка. 12 октября 1994 года группа стала называться “Океан Ельзи”, а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.

Музыкант дважды избирался народным депутатом Украины (в 2007-м и 2019 годах) и оба раза досрочно сложил полномочия.

2 июня 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет семейной жизни. 25 августа стало известно, что в мае у артиста родился сын. Родители назвали ребенка Иваном – в честь отца артиста. Матерью ребенка СМИ называют 39-летнюю Евгению Яцуту – совладелицу компании Radioaktivefilm. Певец эту информацию не комментирует. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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