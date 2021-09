Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в размере € 600 млн на борьбу с COVID-19

“Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме €600 млн”, – написал он.

I welcome @EU_Commission decision to provide Ukraine with €600 mln 2nd MFA tranche. I am grateful to #EU @vonderleyen, @Vdombrovskis for upbeat assessment of reforms implemented by Ukraine. This is a testament to * and * solidarity in overcoming challenges, fighting #COVID19.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2021

Президент Украины поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее вице-президента Валдиса Домбровскиса за положительную оценку украинских реформ.

“Это свидетельство солидарности Украины и Евросоюза в преодолении вызовов и борьбе с COVID19”, – резюмировал Зеленский.

Домбровскис отметил, что ему “приятно видеть прогресс в украинских реформах”

“Это важно для распределения макрофинансовой помощи ЕС. Евросоюз продолжит поддерживать Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и более тесную интеграцию с ЕС”, – написал он в Twitter.

Great to see good progress on Ukraine’s reform agenda, important for disbursement of EU’s macro-financial assistance.

The EU will continue to support #Ukraine, its sovereignty and territorial integrity, its work towards prosperity and closer integration with the EU.

* https://t.co/DjP5c9FMp9

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) September 15, 2021

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Twitter, что одобрение макрофинансовой помощи ускорит восстановление экономики после COVID-19.

Grateful to @EU_Commission & @VDombrovskis for providing €600 mln of the 2nd tranche of macro-financial assistance to *

It’ll accelerate our economic recovery from the COVID-19. We’re deepening our relations w/EU, continuing reforms that will strengthen the resilience of Europe

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 15, 2021

Контекст:

В декабре 2020 года Европейская комиссия от имени Европейского союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с COVID-19. Это был первый транш из запланированных €1,2 млрд финансовой помощи.

Домбровскис в феврале 2021 года заявлял, что выделение второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере €600 млн зависит от выполнения Украиной восьми мер структурной политики, которые взял на себя Киев, а также удовлетворительного прогресса по программе Международного валютного фонда.

В июле он сказал, что среди условий для выделения второго транша – борьба с коррупцией и проведение реформ. Домбровскис обращал внимание на необходимость проведения судебной реформы и открытие рынка земли.

Шмыгаль 22 августа на встрече с Домбровскисом заявил, что Украина выполнила все условия для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.

—