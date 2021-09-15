Названы оптимальные условия хранения овощей в квартире

Агрономы рассказали, какие условия следует создать в квартире для хранения корнеплодов: моркови, свеклы и картофеля.

Так, по словам агронома Ирины Присяжнюк, в квартире хорошо хранятся только поздние сорта картофеля, в то время как ранние сорта, которые убираются первыми, хранению не подлежат, поскольку быстро становятся вялыми и теряют вкусовые качества. «Собранный урожай необходимо перебрать, просушить, нужно удалить остатки земли и клубни с малейшими признаками болезней. В течение всего срока хранения картофель следует перебирать регулярно. Клубни сортируют по размеру и наличию повреждений. Средние экземпляры без повреждений закладывают на длительное хранение, – отметила Присяжнюк в комментарии «Вечерней Москве».

При хранении картофеля следует соблюдать температуру плюс 4-6 градусов и темноту. При более низких температурах картофель промерзнет и потеряет свои вкусовые качества, а при наличии света – позеленеет. Оптимальной тарой для хранения картофеля могут стать плетеная корзина, деревянный ящик, холщевые мешки или сетка.

В свою очередь агроном Валерий Медведев рассказал, как правильно хранить морковь. «Морковь выкапывают, моют и кладут на просушку. У чистых, без признаков болезней корнеплодов обрезают хвостики. Прошедшую тщательный отбор морковь необходимо обвалять в извести. Тонкий слой последней не повредит. Более того, как бы законсервирует корнеплод, лишив возможностей для посягательств различных мошек, микробов и болезней. Известь также поспособствует тому, что морковь не будет сохнуть», – указал он.

Последний этап подготовки моркови на зиму – ее закладка в ящики. По словам Медведева, тара может быть любой, но лучше, если в ее основе имеется пластик. Дно пластикового короба следует проложить любой упаковочной бумагой – газеты из-за типографской краски использовать не стоит. После того как первый слой корнеплодов лег в тару, его также следует проложить бумагой.

Успех хранения сахарной свеклы заключается прежде всего в ее подготовке. По словам экспертов, главное, чтобы корнеплоды были чистыми, без малейших признаков заболеваний. Хранить свеклу следует в темном, прохладном помещении (например, на балконе). Зимний ящик можно утеплить полотняным материалом. Однако, учитывая «морозостойкость» корнеплода (свекла готова выдержать понижение температуры до 0 градусов), дополнительное утепление в условиях «балконного хранения» не требуется.

Длительному хранению свеклы поспособствует и ее пересыпание песком, смешанным с золой. При этом эксперты отмечают, что необходимо следить, чтобы клубни не соприкасались друг с другом. Такой способ хранения гарантированно обеспечит качественный продукт в течение как минимум четырех месяцев.