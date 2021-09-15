 

Euronews – новая опция для отдыха — велопробег по Чернобыльской зоне

15.09.2021, 9:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ранее в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС проводились лишь автобусные и автомобильные экскурсии. Но теперь туристы могут проехаться по этим местам на велосипеде в сопровождении гида, посетить заброшенные дома и пообщаться с местными жителями, которые вернулись туда вопреки запретам, передаёт Euronews.

Велопробег по Чернобыльской зоне — новая возможность для туристов, стремящихся посетить 30-километровую зону отчуждения вокруг АЭС, на которой произошла авария в 1986 году. Ранее здесь проводились лишь автобусные и автомобильные экскурсии.

В ходе велопробега туристы останавливаются у заброшенных домов, а также встречаются с некоторыми местными жителями, вернувшимися в зону, несмотря на запрет.

Интерес со стороны туристов к этим местам не ослабевает. В 2019 году, перед пандемией, здесь побывали 123 403 человека.

Дата выхода в эфир 14 сентября 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.05 / Guardian – ветер, метро и погода — власти объяснили, почему в Шэньчжэне зашатался небоскрёб

19.04 / «Чернобыль» Козловского возглавил прокат в РФ и СНГ

04.11 / В суде по MH17 хотят допросить Геращенко и Авакова

14.08 / Погребинский объяснил решение Лукашенко вернуть Москве 32 россиян

08.03 / Россия выбрала представителя на “Евровидение 2021”

01.11 / Беларусь с 1 ноября закроет границы со всеми соседними странами, кроме РФ

11.09 / Эксперты: Жители регионов оценили преимущества многодневного голосования

15.02 / Гендиректором Всемирной торговой организации впервые стала женщина

19.10 / «Какофония» в борьбе с пандемией заставляет французов всё меньше доверять правительству

28.06 / Subaru подорожали в РФ на 30 тысяч рублей в июне 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика