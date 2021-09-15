 

“Эх, Меладзе везунчик, с такой красотой просыпаться!” Брежнева показала фото в лифчике

15.09.2021, 9:16, Новости дня
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“И я снова на сутки в Турции! Вечером концерт. Сегодня захвачу кусочек лета! Послезавтра продолжу его в Ереване. Как всегда в поездках, буду активна в Stories, присоединяйтесь и заряжайтесь”, – написала 39-летняя певица.

За несколько часов пост Брежневой собрал почти 70 тыс. лайков и больше 700 комментариев.

“Эх, Меладзе везунчик, с такой красотой просыпаться!” – прокомментировал markrub356, имея в виду мужа Брежневой российского продюсера Константина Меладзе.

“Вера, какая же вы женственная, восхищаюсь”, – написала marina_foto_dalmare.

“А ротик-то какой…” – оценил medilov1_986.

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A post shared by Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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