 

Нефть подорожала на данных о запасах в США

15.09.2021, 8:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМировые цены на нефть в ходе торгов в среду растут после публикации данных Американского института нефти (API), показавших более существенное, чем ожидалось.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 74,07 долларов за баррель, что на 0,47 доллара (0,64%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла 70,90 долларов за баррель, что на 0,44 доллара (0,62%) выше итогового значения предыдущей сессии, передает «Интерфакс».

Согласно информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 5,437 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 3,903 млн баррелей. Неделей ранее запасы нефти уменьшились на 2,882 млн баррелей, их снижение продолжается уже семь недель подряд.

Китай сообщил в среду, что начнет продажу сырья из стратегических резервов 24 сентября. В ходе первого аукциона будет продано порядка 7,38 млн баррелей, информирует агентство Bloomberg.

Опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку «Николас», усилившийся до урагана первой категории, практически не затронул регион.



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