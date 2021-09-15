 

Россияне рассказали об отношении к суррогатному материнству

15.09.2021, 8:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВозможность суррогатного материнства допускают почти две трети россиян при условии, что у людей нет возможности родить самим, следует из данных опроса ВЦИОМ.

«Большинство россиян придерживаются мнения о допустимости данной процедуры в сложной ситуации, когда у людей нет возможности самим родить детей. С 2013 года их доля увеличилась на 10 пунктов (70% против 60% в 2013 году)», – сообщается материалах исследования ВЦИОМ.

Также 14% опрошенных считают суррогатное материнство вполне нормальным и допустимым в любой ситуации. Чаще остальных такой точки зрения придерживаются молодые респонденты от 18 до 24 лет (35%). Меньше всего сторонников суррогатного материнства среди людей старшей 45 лет (8-9%).

Главной причиной, по которой возможно прибегать к суррогатному материнству, являются показания по здоровью – заболевания или патологии, считают 78% опрошенных. Второй по распространенности повод – возрастные ограничения супруги к вынашиванию и рождению ребенка (29%). Реже основанием для обращения к суррогатной матери опрошенные называют нежелание женщины прерывать карьеру (10%), портить фигуру (7%) или испытывать дискомфорт во время беременности (5%).

Опрос также выявил противников суррогатного материнства – каждый десятый выступает категорически против этой процедуры, передает ТАСС.

Кроме того, наиболее распространена среди россиян точка зрения о допустимости суррогатного материнства на уровне законодательства на любой основе: денежной или безвозмездной (42%). Данное мнение чаще выражала молодежь от 18 до 34 лет (52-54%). Считают, что суррогатное материнство следует разрешать только за денежное вознаграждение – 18%, только на безвозмездной основе – 9% респондентов. По мнению еще 18% опрошенных, суррогатное материнство в принципе не следует разрешать на законодательном уровне.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен по заказу видеосервиса Start 5 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Исследование приурочено к выходу сериала о суррогатном материнстве «Контейнер», главную роль в котором сыграла Оксана Акиньшина.

В апреле депутаты Госдумы разработали законопроект, предполагающий, что правом на суррогатное материнство смогут пользоваться только граждане РФ не старше 55 лет, состоящие в зарегистрированном браке. Также законопроект предлагает запретить рекламу услуг в сфере суррогатного материнства.



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