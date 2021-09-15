В Украине за сутки подтвердили наибольшее с мая число случаев COVID-19

“В Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 531, медработников – 95). Также за прошлые сутки госпитализировано 1609 человек, летальных случаев – 93, выздоровело 1858 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране было зафиксировано 3332 новых случая инфицирования.

Больше, чем 14 сентября, последний раз в Украине выявляли новых инфицированных 20 мая, тогда было 4984 случая.

За 24 часа 14 сентября в стране сделали 75 431 тест на коронавирус, из них методом ПЦР – 33 878.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (361) и Одесской области (361).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 325 796 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 54 550 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 225 130 человек.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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