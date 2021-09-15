 

В Украине за сутки подтвердили наибольшее с мая число случаев COVID-19

15.09.2021, 8:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 531, медработников – 95). Также за прошлые сутки госпитализировано 1609 человек, летальных случаев – 93, выздоровело 1858 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране было зафиксировано 3332 новых случая инфицирования.

Больше, чем 14 сентября, последний раз в Украине выявляли новых инфицированных 20 мая, тогда было 4984 случая.

За 24 часа 14 сентября в стране сделали 75 431 тест на коронавирус, из них методом ПЦР – 33 878.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (361) и Одесской области (361).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 325 796 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 54 550 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 225 130 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1947670405396055

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.03 / Российский космонавт засверлил первую трещину на МКС

14.03 / Bloomberg – ЕС призвал Белоруссию не спешить с запуском АЭС

12.02 / Украина оказалась в числе стран с наибольшим процентом жителей, выступающих против ограничения путешествий из-за COVID-19 – опрос

07.11 / Назван возможный срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

22.10 / «Столько страданий мне видеть ещё не приходилось» — американский врач рассказал о второй волне пандемии

31.08 / Поздравление Лукашенко выложили в Минске из машин милиции

30.01 / Демограф Либанова описала, что такое бедный человек в Украине

22.12 / «Конечные военные пользователи» и визовые ограничения — Вашингтон ввёл новые санкции в отношении Пекина и Москвы

01.05 / Шевченко: Живу в Лондоне, жена – американка, у детей двойное гражданство. Но в глубине души я остаюсь украинцем

10.12 / Глава Гостаможни Рябикин: Экспериментом может стать единовременная замена всего личного состава в одной из региональных таможен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика