Подобрано место для строительства города-спутника Владивостока

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15.09.2021, 7:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДля строительства города-спутника у Владивостока предварительно отобран земельный участок площадью почти в 400 гектаров, сообщили в минстрое Приморского края.

«Минвостокразвития РФ совместно с КРДВ разработана концепция строительства города-спутника, предварительно отобран земельный участок 383 гектаров», – сообщили в министерстве, передает РИА «Новости».

Ранее в ведомстве сообщали, что город будет рассчитан на проживание 300 тыс. жителей, а площадь застройки составит 925 гектаров.

Напомним, 3 сентября на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока, на Дальнем Востоке появится первая агломерация с количеством населения свыше 1 млн человек.

Создание нового населенного пункта планируется на территории опережающего развития «Надеждинская» менее чем в 30 километрах от Владивостока. В рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья. Для первого этапа строительства города потребуется порядка 100 млрд рублей.



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