Стало известно о сговоре участников «Крымской платформы»

Участники саммита «Крымская платформа» сговорились преследовать в своих странах людей, имеющих отношение к воссоединению полуострова с Россией, сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов.

«По имеющейся у нас информации, в кулуарах «Крымской платформы» представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях «Крымской весны», ознаменовавшейся воссоединением полуострова с Россией», – сказал Молохов, передает РИА «Новости».

По его словам, причиной для начала преследования стало нахождение в списках украинского сайта «Миротворец».

Напомним, 12 сентября житель РФ Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. 14 сентября суд в Чехии арестовал россиянина. Москва направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти.