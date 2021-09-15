Стало известно о сговоре участников «Крымской платформы»

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15.09.2021, 7:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУчастники саммита «Крымская платформа» сговорились преследовать в своих странах людей, имеющих отношение к воссоединению полуострова с Россией, сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов.

«По имеющейся у нас информации, в кулуарах «Крымской платформы» представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях «Крымской весны», ознаменовавшейся воссоединением полуострова с Россией», – сказал Молохов, передает РИА «Новости».

По его словам, причиной для начала преследования стало нахождение в списках украинского сайта «Миротворец».

Напомним, 12 сентября житель РФ Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. 14 сентября суд в Чехии арестовал россиянина. Москва направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти.



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