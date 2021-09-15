 

В Чехии объяснили, почему взяли под стражу причастного к оккупации Крыма россиянина Франчетти

15.09.2021, 7:24, Новости дня
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По его словам, суд пришел к заключению, что Франчетти может сбежать из Чехии.

В пражской тюрьме Панкрац арестованный россиянин будет ожидать решения властей Чехии по поводу вероятной экстрадиции Франчетти в Украину. Этот вопрос могут рассматривать “около года”, отмечает российское агентство.

Под стражу суд в Праге отправил Франчетти 14 сентября, заседание проходило в закрытом для общественности формате.

Контекст:

Франчетти 12 сентября задержали в аэропорту Чехии. В ходе российской спецоперации по захвату украинского Крыма он в Севастополе руководил разведгруппой “Северный ветер”, которая передавала информацию российским военным.

В Чехии россиянин работал фитнесс-тренером.

Сейчас, как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, украинская сторона завершает необходимые процедуры для депортации Франчетти из Чехии.

Офис генерального прокурора Украины уточнил, что прокуроры обратились в минюст Чехии с запросом о выдаче Франчетти еще в августе 2020 года.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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