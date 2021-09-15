 

ФСБ задержала вербовщиков террористов в Красноярске

15.09.2021, 6:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДвое сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» задержаны в Красноярске, сообщило УФСБ по Красноярскому краю.

В ФСБ сообщили, что «пресечена деятельность сторонников террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). Двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в Красноярск для распространения на территории края террористической идеологии и вербовки местных жителей. Сейчас они оба заключены под стражу. Против них открыты уголовные дела по статьям о содействии терроризму и призывах к террористической деятельности, передает ТАСС.

В августе ФСБ в ходе спецоперации задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещенной в России.

В июле сторонника международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) задержали в Новосибирске. В феврале ФСБ пресекла деятельность ячейки этой же террористической организации в Новосибирске и Томске.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.05 / В Италии сообщили об аресте мужчины, который воевал на Донбассе на стороне боевиков

27.11 / Депутат: Пользователей соцсетей не будут штрафовать за упоминание иноагентов без маркировки

21.07 / Из-за таяния льдов в Арктике белые медведи начинают вымирать от голода

02.07 / Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена из “списка Титова”

06.01 / Митрополит ПЦУ Александр о томосе: Древняя Киевская церковь – Церковь-мать для всей русской церкви – наконец, конституировалась

23.03 / Боррель назвал ответные санкции Китая против ЕС “достойными сожаления”

23.05 / В Украине за сутки сделали 3,5 тыс. прививок от COVID-19, вакцинация не проводилась в двух областях

27.07 / Самолет министра обороны Турции экстренно сел в аэропорту города Адана

06.12 / В Белоруссии отметили интенсивность разведки со стороны НАТО

12.12 / На Украине возбудили дело из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика