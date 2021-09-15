ФСБ задержала вербовщиков террористов в Красноярске

Двое сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» задержаны в Красноярске, сообщило УФСБ по Красноярскому краю.

В ФСБ сообщили, что «пресечена деятельность сторонников террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). Двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в Красноярск для распространения на территории края террористической идеологии и вербовки местных жителей. Сейчас они оба заключены под стражу. Против них открыты уголовные дела по статьям о содействии терроризму и призывах к террористической деятельности, передает ТАСС.

В августе ФСБ в ходе спецоперации задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещенной в России.

В июле сторонника международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) задержали в Новосибирске. В феврале ФСБ пресекла деятельность ячейки этой же террористической организации в Новосибирске и Томске.