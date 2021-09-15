В ФБР не увидели активизации в РФ борьбы с хакерами

Американская сторона не видит со стороны властей РФ активизации борьбы с киберпреступниками, использующими вирусы-вымогатели, сообщил замглавв ФБР Пол Эббот.

Эббот сообщил об «отсутствии свидетельств того», что власти РФ «приняли меры» против хакеров, «которые действуют в созданных для них благоприятных условиях». Он сообщил, что США «просили о помощи и сотрудничестве по тем людям» которые, по информации Вашингтона, «находятся в России, против них выдвинуты обвинения». «Мы не видели каких-либо действий, так что, я бы сказал, в этом отношении ничего не изменилось», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Hill.

Напомним, американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти РФ приструнили хакеров, атаковавших США. В середине июня жертвами хакерских атак стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и крупная мясоперерабатывающая компания JBS. При этом США фактически обвинили Россию в укрывательстве киберпреступников.