Разработка российской лунной сверхтяжелой ракеты прекращена

Техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну прекращено, программу уточнят, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью прекращены. «РКЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по «Элементы СТК», – сообщил Баранов, добавив, что работы прекратили на стадии технического проектирования. В рамках «Элементы СТК» разрабатывались ключевые элементы и технологии создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

Однако Баранов допускает, что работы могут возобновить в случае соответствующего решения Роскосмоса, с которым «Прогресс» ведет «работу по уточнению программы создания космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса», передает РИА «Новости».

В декабре сообщалось, что проект сверхтяжелой ракеты «Енисей» (в более тяжелой версии – «Дон») пересмотрят, так как планируется использовать в качестве топлива не кислород и керосин, а метан. В 2021 году совет РАН по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. Баранов заявлял, что техническое проектирование приостановили для коррекции облика ракеты.