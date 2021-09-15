Разработка российской лунной сверхтяжелой ракеты прекращена

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15.09.2021, 4:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТехническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну прекращено, программу уточнят, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью прекращены. «РКЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по «Элементы СТК», – сообщил Баранов, добавив, что работы прекратили на стадии технического проектирования. В рамках «Элементы СТК» разрабатывались ключевые элементы и технологии создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

Однако Баранов допускает, что работы могут возобновить в случае соответствующего решения Роскосмоса, с которым «Прогресс» ведет «работу по уточнению программы создания космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса», передает РИА «Новости».

В декабре сообщалось, что проект сверхтяжелой ракеты «Енисей» (в более тяжелой версии – «Дон») пересмотрят, так как планируется использовать в качестве топлива не кислород и керосин, а метан. В 2021 году совет РАН по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. Баранов заявлял, что техническое проектирование приостановили для коррекции облика ракеты.



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