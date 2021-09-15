Стелс-бомбардировщик США получил повреждения при аварийной посадке

На базе Уайтмен в штате Миссури совершил аварийную посадку стелс-бомбардировщик B-2, сообщила представитель командования глобальных ударных сил ВВС США Дженнифер Грин.

При этом самолет «получил незначительные повреждения». Сообщается, что во время учебной миссии у B-2 произошел сбой, пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

В мае самолет разбился недалеко от Лас-Вегаса после вылета с базы ВВС США. В феврале учебно-тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США Т-38 разбился недалеко от аэропорта на территории штата Алабама, двое военных погибли. В декабре в штате Мичиган разбился истребитель ВВС США F-16 Fighting Falcon.