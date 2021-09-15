Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом и велел смягчить тон

Китайский лидер Си Цзиньпин отверг предложение президента США Джо Байдена провести очный саммит, а также посоветовал Вашингтону смягчить риторику, заявили источники.

Байден и Си Цзиньпин на минувшей неделе провели 90-минутный разговор. Байден «предложил провести саммит, чтобы выйти из тупика» в отношениях двух стран. Си Цзиньпин вместо согласия «настоял на том, чтобы Вашингтон выбрал менее резкий тон» в адрес Китая. В Вашингтоне в связи с этим некоторые чиновники решили, что «Пекин продолжает вести жесткую игру», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

В Белом доме считали, что состоявшийся разговор должен был прояснить, «готов ли» лидер Китая «к серьезному взаимодействию», учитывая, что «череда дипломатических контактов между представителями США и КНР не принесла значительного результата». Отмечается, что Си Цзиньпин «использовал менее резкие выражения, чем высокоранговые дипломаты Китая», но его «общий посыл Байдену состоял в том, что США должны смягчить свою риторику».

Напомним, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что демократия – это не Coca-Cola, которая производится США по всему миру с одним и тем же вкусом, в Китае предпочитают другие «напитки». Замглавы МИД КНР Се Фэн на переговорах в Тяньцзине с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман назвал США изобретателями «дипломатии принуждения».