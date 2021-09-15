Der Spiegel – в Мюнхене тысячи людей протестуют против автомобильной выставки

Примерно 25 тыс. человек принимает участие в демонстрации против автомобильной выставки IAA в Мюнхене, пишет Der Spiegel. Протестующие выступают против транспортной политики ФРГ, поддерживающей автомобильную индустрию, и выступают за приоритет для пешеходов и велосипедистов.



Reuters

Тысячи людей протестуют против идущей в Мюнхене международной автомобильной выставки (IAA), пишет Der Spiegel. Согласно данным организаторов, в митинге принимает участие 25 тыс. человек. При этом большинство из них (около 20 тыс.) являются участниками протестного велосипедного пробега к центру Мюнхена.

Как отмечает издание, пока демонстрация и пробег проходят мирно: только один местный политик от партии «Зелёных» Маркус Бюхлер сообщил о небольшом столкновении протестующих с полицией.

Der Spiegel сообщает, что в митинге принимают участие представители различных организаций. В их числе немецкий клуб велосипедистов, немецкое объединение по защите окружающей среды (DUH), Greenpeace и прочие. Протестующие требуют решительного отказа от нынешней транспортной политики, продвигающей доминирование автомобилей, и приоритета для пешего, велосипедного и городского транспорта. Активисты и участники демонстрации критикуют IAA и автомобильные концерны. В числе прочего они винят их в том, что выставка нужна им лишь для создания видимости внедрения «зелёных» технологий, в то время как на самом деле для защиты окружающей среды делается очень мало. Протестующие считают, что политики должны, наконец, освободиться от влияния автомобильной индустрии и обеспечить развитие альтернативных видов транспорта.

Как пишет издание, кандидат в канцлеры от партии ХДС Армин Лашет не разделил настроений демонстрантов. «Это самая экологичная автомобильная выставка в истории», — отметил Лашет. По словам политика, для большинства демонстрантов защита климата не играет существенной роли и их истинной целью является смена системы.