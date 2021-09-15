Экс-посол США – Афганистан стал для Америки раной, которую она сама себе нанесла

Афганистан, определённо, не был для США военным поражением, заявил в интервью MSNBC бывший американский посол в этой стране Райан Крокер. По его словам, недавнее развитие событий в Афганистане стало для Соединённых Штатов раной, которую они сами себе нанесли. Как считает дипломат, теперь Америке необходимо набраться терпения.

Позвольте мне задать вам вопрос более широкого характера. Какой урок нам следует извлечь из предпринятых нами военных шагов? Ведь, если взглянуть на этот вопрос через призму реальных боестолкновений, то в Ираке и Афганистане мы в военном плане добились больших успехов.

Однако военное превосходство, которое было у нас на поле боя, по сути, не обеспечило нам, скажем так, победы в общем деле. И, честно говоря, вполне можно утверждать, что холодная война, точнее самые напряжённые её периоды, не пошли на пользу ни одной из сторон. Так, какой урок мы можем извлечь из случившегося?

РАЙАН КРОКЕР, бывший посол США в Афганистане: Очевидно, научиться тут можно многому. Однако для меня самый главный урок состоит в следующем: нам следует набраться терпения, причём его нужно больше, чем мы проявляли ранее.

В Афганистане уже много лет ходила одна шутка — это приписываемое «Талибану»* заявление: «У вас, американцев, есть часы, зато у нас, талибов, есть время. Мы можем вас переждать». И, разумеется, именно так они и поступили.

Афганистан, определённо, не был для США военным поражением. Это своего рода рана, которую мы сами себе нанесли. Когда я был там в качестве посла в 2011-12 годах, у нас в период всплеска (военного присутствия. — ИноТВ) времён Обамы в этой стране находилось более 100 тысяч военных. Затем это число начало снижаться. И когда Обама покинул свой пост, там было всего около 10 тысяч военных. И знаете, что? «Талибан» тогда не контролировал ни одного провинциального центра.

Так что мы делали больше с меньшими ресурсами. На самом деле это афганцы делали больше, с меньшим участием с нашей стороны. И у нас была устойчивая ситуация, которая, по-моему, могла продолжаться неограниченное время. Мы просто решили, что больше не хотим этим заниматься. И теперь мы видим, что всё это на самом деле означает: нам предстоит проделать много работы. Боюсь, что таковы наши перспективы.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.