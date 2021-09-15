 

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 будет действовать 120 дней с момента прививки, “зеленый” – 365 дней – Минздрав Украины

15.09.2021, 2:56, Новости дня
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Оба COVID-сертификаты будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19.

“Желтый” сертификат можно будет получить после первой прививки двудозной вакциной от COVID-19, “зеленый” – после второй прививки двудозным препаратом против коронавируса или через 14 дней после получения прививки однодозной вакциной от COVID-19.

Сертификаты доступны в платформе “Дія”: цифровой – на смартфоне, бумажный еще разрабатывают, его можно будет загрузить с портала и напечатать.

Срок действия “желтого” сертификата составляет 120 дней с момента прививки, “зеленого” – 365 дней, подчеркнули в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1947123982117364

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,5 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз его продлили до 1 октября. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 13 сентября правительство внесло изменения в правила карантина для “желтой” и “красной” зон, владельцы COVID-сертификатов получили привилегии.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 сентября в Украине первую дозу получили почти 6 млн человек, а 4,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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