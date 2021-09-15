В Минцифры анонсировали новые сервисы на портале “Дія”

В частности, запустят оповещения о проверке кредитной истории.

Кроме того, будет создан Единый реестр всех социальных выплат.

“Сегодня из-за путаницы в реестрах помощь по безработице может получать 30-летний парень, который не работает официально, но в то же время постоянно путешествует и имеет два джипа. База данных получателей субсидий не видит базу данных авто или недвижимости. Так государство теряет миллиарды гривен. Благодаря созданию Единого реестра соцвыплат можно исключить подобные ситуации и увеличивать пенсии и помощь тем, кто действительно в этом нуждается”, – сказал Федоров.

Также на базе “Дії” реализуют сервисы назначения и перерасчета пенсии, пособия одиноким матерям и получения субсидий на оплату коммунальных услуг.

“Процесс подачи заявлений будет упрощен, чтобы люди не собирали сотни справок и не ходили по разным государственным структурам”, – подчеркнули в Минцифры.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

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