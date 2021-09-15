Памфилова указала на «небывалый размах» попыток дискредитации выборов

Западные «партнеры» хорошо оплачивают работу по дискредитации выборов в России, сообщила председатель ЦИК страны Элла Памфилова.

Отвечая на вопрос о том, много ли она «ожидает фейков по поводу выборов» с 17 по 19 сентября, Памфилова заявила: «Что их ожидать? Жди не жди, они каждый день сваливаются на нашу голову». Она отметила, что «целенаправленная работа по дискредитации выборов идет довольно давно», пишет «Российская газета».

Как сообщила Памфилова, такая работа «хорошо организована, хорошо оплачивается западными «партнерами», причем ведется уже «не так грубо, как раньше», но остается «не менее лживой и лицемерной». Памфилова отметила «небывалый размах» попыток дискредитации: «Вся наша «свежая» эмиграция на подхвате, каждый день «трудятся» на этой «плодоносящей» ниве. Мы каждый день отбиваем разного рода нападки, нам не привыкать. Уверена, что наши люди во всем сами разберутся, без лицемерных подсказок извне».

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.