Запущенные с Байконура британские спутники OneWeb выведены на орбиту

Британские спутники связи OneWeb, которые запустили с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1б», успешно выведены на орбиту, сообщил Роскосмос.

Ракета стартовала в 21.07 мск. Роскосмос сообщил, что все 34 аппарата «успешно отделились от разгонного блока «Фрегат», выведены «на целевые орбиты» и приняты на связь заказчиком, их число увеличилось до 322, передает ТАСС.

Напомним, предыдущий запуск спутников OneWeb состоялся 22 августа. Весной Россия установила рекорд безаварийных космических пусков.