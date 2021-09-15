 

Запущенные с Байконура британские спутники OneWeb выведены на орбиту

15.09.2021, 2:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБританские спутники связи OneWeb, которые запустили с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1б», успешно выведены на орбиту, сообщил Роскосмос.

Ракета стартовала в 21.07 мск. Роскосмос сообщил, что все 34 аппарата «успешно отделились от разгонного блока «Фрегат», выведены «на целевые орбиты» и приняты на связь заказчиком, их число увеличилось до 322, передает ТАСС.

Напомним, предыдущий запуск спутников OneWeb состоялся 22 августа. Весной Россия установила рекорд безаварийных космических пусков.



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