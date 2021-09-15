 

США предсказали возвращение угрозы со стороны «Аль-Каиды» через два года

15.09.2021, 2:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЧерез два года террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) сможет снова угрожать США, сообщил глава разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант Скотт Беррье.

По словам Беррье, группировке нужны «один-два года для создания некоторого потенциала, чтобы по крайней мере угрожать» США. Он также отметил, что сейчас американской разведке требуется восстановить возможности по сбору информации в Афганистане, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Напомним, глава национальной разведки США Эврил Хейнс сказала, что сейчас основные террористические угрозы для США исходят из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака, а не Афганистана. А глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о деградации «Аль-Каиды» (запрещена в России). По его словам, положение террористической организации в Афганистане пока не позволяет ей совершать атаки за рубежом.



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