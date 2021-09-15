ABC – шествие сторонников независимости Каталонии собрало до 400 тыс. человек

В День Каталонии в Барселоне прошло шествие сторонников независимости региона от Испании, пишет ABC. По разным данным, в этой демонстрации приняли участи от 100 до 400 тыс. человек.

La marcha de la Diada deja incidencias ante la Jefatura de Policía de Barcelona

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По данным Национальной ассамблеи Каталонии, в демонстрации, которая в эту субботу прошла под лозунгом «Давайте бороться и добиваться нашей независимости», приняли участие около 400 тысяч человек. Это мероприятие было приурочено ко Дню Каталонии. Между тем Городская гвардия Барселоны насчитали приблизительно 100 тысяч человек.

Спустившись по улице Виа-Лайетана, участники демонстрации прошли перед зданием Главного управления полиции Барселоны. Начали раздаваться выкрики «Долой испанский флаг!», «Зададим им!».

Через несколько часов на этом же месте возникла определённая напряжённость, когда в полицейских полетели бутылки, а небольшая группа протестующих, которая отделилась от основного шествия, устроила поджог городского имущества.

Эта акция протеста состоялась менее чем за неделю до того, как пройдёт стол диалога между каталонским правительством и центральной исполнительной властью.

ЛАУРА ВИЛАГРА, советница главы женералитата Каталонии: Нет, мы пока ещё не разговаривали. В любом случае мы сейчас дорабатываем повестку, которая в ближайшее время будет опубликована. Также появится информация об участниках этого стола переговоров.

МАРТА ВИЛАЛТА, официальный представитель «Левых республиканцев Каталонии»: Нам нужно направить все силы граждан на то, чтобы иметь возможность обратиться к испанскому государству с конкретным заявлением, что мы хотим воспользоваться нашим правом на самоопределение.



После традиционного возложения цветов к памятника Рафаэлю Касанове лидер Социалистической партии Каталонии, и мэр Барселоны также подчеркнули необходимость диалога между двумя сторонами.

САЛЬВАДОР ИЛЬЯ, лидер Социалистической партии Каталонии в каталонском парламенте: Нам бы хотелось, чтобы нынешний День Каталонии поспособствовал началу искреннего и честного диалога среди всех каталонцев с целью поиска консенсуса, который бы нам позволил воспользоваться возникшими перед нами возможностями и вызовами.



АДА КОЛАУ, мэр Барселоны: Нужно работать, опираясь на диалог и прислушиваясь (друг к другу. — ИноТВ), чтобы увидеть по каким пунктам мы можем договориться.

Эта встреча пройдёт после того, как правительство (Испании. — ИноТВ) приостановило выделение инвестиций на расширение аэропорта Барселоны. И теперь обе стороны готовы пересмотреть условия этих договорённостей.

Дата публикации 11 сентября 2021 года.