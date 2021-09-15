Welt – отказ главы Польши встретиться с Меркель — оскорбление, а не случайность

Во время её «прощального турне» Ангелу Меркель принял даже новый президент США Джо Байден, однако глава входящей в Евросоюз Польши отказал канцлеру Германии в такой чести, пишет немецкая газета Die Welt. По версии издания, это дипломатический скандал, который не мог быть вызван случайностью, и преемнику Меркель достанутся в наследство непростые отношения с Варшавой.



Reuters

Между Германией и Польшей произошёл дипломатический скандал: польский президент Анджей Дуда не нашёл времени для встречи с канцлером Ангелой Меркель во время её прощального визита, пишет немецкая газета Die Welt.

Ангеле Меркель в Варшаве оказали не самый тёплый приём, подчёркивает издание. К моменту приземления в польской столице ей пришлось пересмотреть свои планы. Конечно, несколько позднее она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого в парке Лазенки, однако президент Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель — и это несмотря на то, что ведомство канцлера ранее сообщало о планирующейся встрече Меркель и Дуды, подчёркивает издание.

Ещё за несколько дней до этого польские СМИ сообщали о том, что встреча может и не состояться. В тот же день президент Польши якобы должен присутствовать на памятных мероприятиях в Катовице на юге страны. Таким образом, канцлер Германии за время своего «прощального турне» уже посетила американского президента Джо Байдена или украинского президента Владимира Зеленского, тогда как лидер страны, входящей в ЕС, отказал ей в такой чести.

По версии Die Welt, сомнительно, что причина действительно в том, что президент Польши не мог присутствовать на двух мероприятиях сразу. Журналисты издания полагают, что это была целенаправленная ответная реакция со стороны Польши. Дело в том, что правительство Германии в июне этого года должно было пригласить польского премьер-министра Моравецкого на правительственные консультации в Берлин, однако в итоге не сделало этого, что не понравилось Варшаве.

С точки зрения Германии, отказ Дуды принять Меркель — это оскорбление и свидетельство сложных отношений, подчёркивает немецкая газета. Ни к одной другой из стран-партнёров в Берлине не относятся так холодно, как сейчас к Польше. Между двумя государствами присутствует множество конфликтов.

Да, Польша стала одним из важнейших торговых партнёров Германии: страна с товарооборотом в €122,9 миллиардов превзошла даже Италию и теперь занимает пятую строчку среди торговых партнёров Германии. Однако в политическом аспекте обеим странам нечего друг другу сказать.

В Варшаве приняли к сведению сообщение о завершении строительство «Северного потока — 2» в минувшую пятницу. Строительство газопровода на протяжении многих лет способствовало ухудшению отношений между Германией и Польшей. В Варшаве его считают угрозой не только для энергетической безопасности Польши, но и для всего ЕС. Немецкое правительство закрыло глаза на эти опасения.

Немецкие дипломаты с удивлением отмечают всё более враждебные по отношению к Германии настроения в Польше. Польское телевидение сейчас в резких словах выставляет Германию врагом Польши. Так было не всегда, напоминает Die Welt.

В 2005 году, когда Меркель только стала канцлером, велика была эйфория по поводу новой Европы. Польша за год до этого вступила в ЕС. С 2007 года страной на протяжении восьми лет руководила либерально-консервативная партия Дональда Туска, впоследствии ставшего главой Совета ЕС. С тем правительством Берлин находил больше общего. В 2015 году победу на выборах в Польше одержало «Право и справедливость», в том числе благодаря неприятию немецкой миграционной политики. Это стало началом отчуждения между Германией и Польшей, отмечает издание.

Прощальный визит Меркель в Варшаву пришёлся на то время, когда польские политики открыто рассуждают о «полексите», выходе Польши из ЕС. Они утверждают, что если события будут развиваться так, как сейчас, вскоре Варшаве придётся принимать радикальные решения. Как напоминает Die Welt, ранее Еврокомиссия обратилась в Европейский Верховный суд с целью ввести финансовые санкции в отношении Польши, потому что Варшава перестала выполнять решение, принятое по постановлению высшего европейского суда.

Длящееся уже шесть лет упразднение правового государства в Польше разрослось до европейской проблемы, подчёркивает немецкая газета. Если страна ЕС ставит под сомнение основные права Евросоюза, это касается всего объединения государств. Крупнейшей ошибкой Ангелы Меркель было не реагировать на это достаточно энергично, считают наблюдатели.

В то же время сдержанность Меркель, как бы противоречиво это ни звучало, оставило открытыми двери в Варшаву. Однако будущему канцлеру в любом случае достанется непростое наследство, заключает Die Welt.