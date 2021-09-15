Глава МВД Украины заявил, что будет требовать повышения зарплаты для полицейских: Не выдерживает конкуренции

Монастырский убежден, что сотрудники увольняются из правоохранительных органов из-за низкой зарплаты. Он отметил, что зарплата полицейских – “важный вопрос безопасности и доверия граждан”.

По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12 – 16 тыс. грн, с надбавками и выплатами за выслугу лет. Для райцентров и сельских общин – это минимально возможно, но не для офицеров общин, которые отвечает за несколько сел и населенных пунктов, считает Монастырский. В городах “это фактически не выдерживает конкуренции”, добавил министр.

“Мы предоставим предложения по выравнивания баланса средней заработной платы по регионам. Это то, что сможет выровнять и оставлять на местах кадры, которые сегодня работают в Национальной полиции”, – резюмировал Монастырский.

Контекст:

Минимальная заработная плата с января 2021 года установлена в Украине на уровне 6 тыс. грн в месяц.

В Национальной полиции в конце июня сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить ее достаточного финансирования.

Согласно проекта закона №4000 о госбюджете на 2021 год расходы на МВД составят 98,3 млрд грн (35,5 млрд грн – на Нацполицию).

9 июня Кабмин Украины выделил МВД 800 млн грн из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. В прошлом году общественная организация StateWatch во время аудита расходов из коронавирусного фонда на нужды МВД выявила нарушений на 26,5 млн грн.

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