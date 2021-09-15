 

Глава МВД Украины заявил, что будет требовать повышения зарплаты для полицейских: Не выдерживает конкуренции

15.09.2021, 2:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Монастырский убежден, что сотрудники увольняются из правоохранительных органов из-за низкой зарплаты. Он отметил, что зарплата полицейских – “важный вопрос безопасности и доверия граждан”.

По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12 – 16 тыс. грн, с надбавками и выплатами за выслугу лет. Для райцентров и сельских общин – это минимально возможно, но не для офицеров общин, которые отвечает за несколько сел и населенных пунктов, считает Монастырский. В городах “это фактически не выдерживает конкуренции”, добавил министр.  

“Мы предоставим предложения по выравнивания баланса средней заработной платы по регионам. Это то, что сможет выровнять и оставлять на местах кадры, которые сегодня работают в Национальной полиции”, – резюмировал Монастырский.

Контекст:

Минимальная заработная плата с января 2021 года установлена в Украине на уровне 6 тыс. грн в месяц.

В Национальной полиции в конце июня сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить ее достаточного финансирования.

Согласно проекта закона №4000 о госбюджете на 2021 год расходы на МВД составят 98,3 млрд грн (35,5 млрд грн – на Нацполицию).

9 июня Кабмин Украины выделил МВД 800 млн грн из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. В прошлом году общественная организация StateWatch во время аудита расходов из коронавирусного фонда на нужды МВД выявила нарушений на 26,5 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.05 / Климкин о борьбе Украины против “Северного потока – 2”: Эту битву мы проиграли

23.08 / Россия и Турция заключили контракт на второй комплект С-400

20.08 / Фейгин: Навального отравили, уверен, это преднамеренное решение властей

24.12 / Коронавирус, Китай и торговля — обозреватель NI о главных вызовах администрации Байдена

01.12 / Российские миротворцы обеспечили безопасность в Лачинском коридоре

28.07 / Рейдовый буксир Северного флота сел на мель

23.05 / Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных

20.11 / Мутировавший штамм коронавируса норок, скорее всего, исчез – минздрав Дании

17.10 / В Совфеде назвали публикации западных СМИ о «деле Навального» элементами информационной войны

21.02 / В мире: Чего ждать Лукашенко от «фантастического плана» Тихановской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика