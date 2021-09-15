 

Аваков назвал предложившего переименовать Украину в Русь Арестовича мерзавцем

15.09.2021, 1:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОфис президента Украины должен «послать подальше» советника главы офиса Алексея Арестовича, сообщил экс-глава МВД страны Арсен Аваков.

В 2017 году, когда Арестович не занимал никаких постов в украинской власти, он в качестве военного эксперта сообщил в СМИ, что так называемая антитеррористическая операция в Донбассе – это «курорт для мальчиков». Во вторник отрывок из его интервью начали распространять в соцсетях, передает РИА «Новости».

«Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа… подальше. Не подставляйте страну и президента!» – сообщил Аваков в Facebook. 

Он подчеркнул, что именно на офис украинского президента «ложатся фантазии Арестовича», будь то идея о «переименовании Украины в Русь-Украину» или «сегодняшняя мерзость про АТО и войну». Заявление Арестовича Аваков назвал «словами самовлюбленного пустоцвета».

«Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат… Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу», – сообщил Аваков, выразив уверенность, что «реакция руководителей страны после просмотра этого ролика последует незамедлительно».

Напомним, советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а РФ «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.

В июле Аваков написал заявление об отставке, после чего Верховная рада Украины уволила его с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.



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