Рябков призвал США сделать первый шаг навстречу Ирану

Обсуждение программы Ирана по разработке баллистических ракет возможно, но представителям США и Европы нужно «быть реалистами», сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, «при наличии политической воли разговор» о баллистической программе «возможен, но во всем важно быть последовательными». «Мы не можем никому ничего навязывать», – сказал он, заявив, что сначала необходимо «договориться о восстановлении иранской ядерной сделки», а уже после «понять, когда и как можно обсуждать эти или иные вопросы».

Рябков считает, что покинувшие ядерную сделку США «должны сделать первый шаг навстречу Ирану, вернуться к сделке». Он также отметил важность снятия с Тегерана оружейного эмбарго. Рябков пояснил, что пауза в переговорах в Вене «связана в том числе с переходом от одной администрации к другой в Иране», передает ТАСС со ссылкой на RT Arabic.

Напомним, официальный представитель иранского МИДа Саид Хатибзаде заявил, что власти республики в ближайшее время возобновят в австрийской столице переговоры по ядерной сделке. «Мы постараемся по возможности ни на минуту не задерживать этот процесс», – сказал он.

США обвиняют Иран в испытаниях ракет, способных нести ядерные снаряды. Тегеран утверждает, что ракетная программа нацелена на оборону и не нарушает резолюции Совбеза ООН.