New York Times – в ФБР рассекретили документы, связанные с терактами 11 сентября

ФБР опубликовало документы, раскрывающие связь между террористами, захватившими самолёты 11 сентября 2001 года, и правительством Саудовской Аравии, пишет The New York Times. Издание отмечает, что это случилось под давлением семей жертв погибших: в документах содержится информация об одном из сотрудников саудовского консульства в Лос-Анджелесе. Ранее в следственной комиссии по делу терактов полагали, что если Эр-Рияд и был замешан в организации терактов, то он использовал для этого сотрудников своего консульства в США.



Reuters

В минувшую субботу в ФБР опубликовали недавно рассекреченные документы, раскрывающие связь между террористами, захватившими самолёты 11 сентября 2001 года, и правительством Саудовской Аравии, пишет The New York Times. При этом в документах нет конкретной информации о том, сыграл ли Эр-Рияд свою роль в терактах.

Издание напоминает, что семьи жертв терактов 11 сентября уже давно требовали более подробного расследования возможной роли Саудовской Аравии в произошедшем. В связи с этим Джо Байден указал министерству юстиции США и спецслужбам начать постепенную публикацию секретных документов в последующие полгода.

Как пишет The New York Times, опубликованный сейчас документ вышел в сильно отредактированном виде: там содержится информация об интервью гражданина Саудовской Аравии, подававшего заявление на получение американского гражданства. Он описывал свою работу в саудовском консульстве в Лос-Анджелесе и рассказывал истории из жизни. В документе также содержится информация о связях этого человека с людьми, которые, по словам следователей, предоставляли «значительную логистическую помощь» двум из террористов, захвативших самолёты.

Некоторые члены следственной комиссии полагают, что если Саудовская Аравия и была замешана в терактах, то она должна была использовать сотрудников своего консульства в США, отмечает издание. Однако новый опубликованный документ не предоставил никаких дополнительных доказательств по данному вопросу.

The New York Times напоминает, что подозрение о роли Эр-Рияда значительно усилилось после того, как правительство США в 2002 году отказалось публиковать 28 страниц секретных документов, имевших отношение к связи королевства и террористов. Эти документы были всё-таки опубликованы в 2016 году: в них содержалась информация о многочисленных подозрительных встречах саудовских представителей с террористами, захватившими самолёты 11 сентября 2001 года.

Правительство Саудовской Аравии неоднократно опровергало свою причастность к атакам, пишет The New York Times. В 2004 году следственная комиссия по делу терактов 11 сентября выпустила заявление, что не нашло никаких доказательств связи Эр-Рияда с террористами. Однако некоторые бывшие члены комиссии отмечали, что аккуратные формулировки того заявления не исключали возможности связи некоторых саудовских официальных лиц с террористами.