Трамп – работать с «нашими маньяками» было тяжелее, чем с Россией, Китаем и Северной Кореей

Иметь дело с мировыми лидерами намного проще, чем с «маньяками» в Вашингтоне, заявил в интервью Fox News экс-президент США Дональд Трамп. Бывший глава Белого дома напомнил, что, несмотря на все успехи его администрации, ему приходилось буквально «выживать» на посту. Трамп также посетовал, что новое оружие, экипировка и военная техника, которыми он снабдил американских военных, теперь достались афганским боевикам.

Я хочу спросить вас про COVID. У вас ведь был COVID. Моя жена… Вы встречали мою жену лет шесть назад в Мар-а-Лаго. Так вот, она до сих пор не вакцинировалась! Я продолжаю уговаривать её сделать прививку, а она всё не делает! Что бы вы ей сказали?

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Во-первых, я спросил бы, почему она не прививается. По каким-то религиозным соображениям?

Нет, это скептицизм. Она не доверяет…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Она ведь русская?

Да, она русская!

ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну, этим всё сказано.

Именно! С русскими невозможно спорить!

ДОНАЛЬД ТРАМП: Очень умная и прагматичная.

Да!

ДОНАЛЬД ТРАМП: Мне кажется, я немного знаю вашу жену. Да?

Да!

ДОНАЛЬД ТРАМП: Но она замечательная, и пусть она делает, что хочет. Я вакцинировался. И я чувствую себя очень хорошо. Я считаю, мы спасли многие миллионы людей по всему миру. Знаете, в 1917 году*, говорят, погибло приблизительно 100 миллионов человек.

Да.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Думаю, и мы могли оказаться в такой ситуации, потому что всё было очень плохо. А теперь, если вы привиты… Помимо прочего, известно, что, если вы всё-таки заболеете, вы заболеете не так тяжело, как люди болели тогда.

Именно.

ДОНАЛЬД ТРАМП: В том смысле, что вы не умрёте.

Именно.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Так что я бы порекомендовал (вакцинироваться. — ИноТВ), но я бы также сказал, что у неё должна быть свобода. Вы знаете слово «свобода»?

Да. Именно.

ДОНАЛЬД ТРАМП: И с вами ей нужна свобода.

Ей нужно много свободы от меня, я так понял.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Пожалуй, я должен с вами согласиться.

Вот ещё вопрос. Готов поспорить, никто вам его никогда не задавал! И, мне кажется, я знаю ответ. Насколько это трудно — быть президентом? По шкале от 1 до 10.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну, у меня было два вида президентства. Во-первых, я должен был управлять страной, заниматься мировыми проблемами, делать дела. А во-вторых, мне надо было выживать.

Да!

ДОНАЛЬД ТРАМП: Выживать было гораздо труднее. Потому что за мной охотились лицемеры (спецпрокурора. — ИноТВ) Мюллера, 19 человек, которые меня по-настоящему ненавидели. Всевозможные правоохранительные органы работали против меня. С того самого дня, когда я спустился на эскалаторе**. Это никогда не прекращалось. Против меня был каждый прокурор. Они изучали сделки, которые я заключил много лет назад и о которых уже не помнил. Это просто позор.

Итак, мне приходилось выживать. Это во-первых. И во-вторых, мне надо было управлять. Знаете, наверное, я бы расположил это в другом порядке. Но как вы можете хорошо управлять, если вы не выживете? Итак, у меня было выживание и управление страной. И я бы сказал, что выживать, на самом деле, было гораздо труднее. Управлять страной…

Кое-кто сказал: «С кем из президентов было тяжелее всего иметь дело?» Был у меня друг, очень успешный человек, раньше он называл меня Дон, Донни, Дональд. А теперь он говорит: «Господин президент…» Знаете, вы теряете всех своих друзей, потому что вы президент, и все они боятся с вами разговаривать. «Господин президент, можно задать вам один вопрос? С кем тяжелее всего было иметь дело? С Китаем? Или, может быть, с Путиным и Россией? А как насчёт Северной Кореи? Ким Чен Ын?» И я сказал: «Тяжелее всего было с Соединёнными Штатами — иметь дело с этими нашими маньяками. С Пелоси, Шумером и остальными. Это, наверное, было тяжелее всего. Гораздо тяжелее, чем со многими мировыми лидерами». И, если подумать, разве это не обидно? Разве это не обидно?

Было много иррационального… На вас реагировали иррационально. Ведь и я потерял друзей, когда защищал вас.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Но у вас появились и новые друзья!

Да, появляются новые друзья. Я не слушал членов моей семьи, которые голосовали за вас. В то время. У меня были друзья, которые голосовали за вас, но я не слушал их. А потом, когда я изменил своё мнение и начал их слушать, я потерял всех других друзей. Вас беспокоило то, что ваши прежние друзья перестали быть вашими друзьями, потому что вы стали президентом и им не нравилось то, что вы делали? Или они стали эмоционально и иррационально… скажем так, неуравновешенными?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Конечно.

Одержимость Трампом. Или синдром помешательства на Трампе.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Это называют по-разному, но синдром помешательства… Что-то такое действительно есть! Это просто безумие! И почему они реагируют так? Мы ведь восстановили вооружённые силы, мы обо всём позаботились, мы предложили вакцины и медицинскую помощь. Знаете, право на попытку, когда люди смогли пробовать… Человек умирает, а у нас есть лекарства, которые могли бы сработать, но раньше их нельзя было использовать!

Ничто из этого не имело значения. Потому что это была эмоциональная реакция.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Кстати, налоги, регулирование… Самое большое снижение налогов в истории. Без сомнения, самое большое сокращение регулирования в истории. Всё это рекорды.

Почему люди реагируют на вас эмоционально, а не рационально?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Должно быть, это из-за моей личности. Других мыслей на этот счёт у меня нет. Мы ведь проделали замечательную работу! Я восстановил вооружённые силы!

Да!

ДОНАЛЬД ТРАМП: Все эти прекрасные, новенькие вещи… И знаете, кому они теперь достались? А?

Да.

ДОНАЛЬД ТРАМП: «Талибану»***!

«Талибану»!

ДОНАЛЬД ТРАМП: Всё это я произвёл для «Талибана»!

Именно!

ДОНАЛЬД ТРАМП: Так не должно было быть! Теперь мы видим эти прекрасные, совершенные, новенькие винтовки, и эти ребята (талибы. — ИноТВ) носят по две. И они одеты в нашу униформу…

Знаю!

ДОНАЛЬД ТРАМП: … и летают на наших вертолётах! Это позор!

Дата выхода в эфир 08 сентября 2021 года.

* Так сказано в оригинале. Имеется в виду пандемия испанского гриппа 1918-1920 гг. (прим. ИноТВ).

** Речь идёт о дне, когда Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США (прим. ИноТВ).

*** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.