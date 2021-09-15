 

Байден, говоря о событиях в Кабуле, заявил, что в Таджикистане “люди бы тоже за шасси цеплялись”. Душанбе передал ноту послу США

15.09.2021, 1:04, Новости дня
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Об этом 14 сентября говорится в заявлении на сайте МИД Таджикистана.

“Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании. В ноте отмечается, что подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства”, – отмечается в заявлении.

Байден во время общения в Пенсильвании 11 сентября говорил, что эвакуация людей из аэропорта Кабула проходила тяжело, и было очень много желающих уехать. По его мнению, так же много желающих было бы и в Таджикистане.

“Например, если бы мы были в Таджикистане, и мы прибыли бы с С-130 и сказали: “Мы позволим всем, кто сочувствовал нам, сесть на самолет”, то люди тоже бы висели на шасси”, – сказал Байден, его цитирует пресс-служба Белого дома.

Таджикистан был транзитной страной для самолетов стран, которые организовывали эвакуацию своих граждан из Афганистана.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек.  

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд – внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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