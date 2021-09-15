 

«Зенит» проиграл «Челси» в футбольной Лиге чемпионов

15.09.2021, 0:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМатч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между футболистами «Челси» и «Зенита» завершился поражением российского клуба, сообщают информационные агентства.

Встреча группы H прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Челси». Ворота «Зенита» поразил Ромелу Лукаку. 29 сентября. «Зенит» примет «Мальме», «Челси» на выезде встретится с «Ювентусом», передает РИА «Новости».

Неделю назад ФИФА отстранила от игр двоих бразильских футболистов «Зенита» – Малкома и Клаудиньо, которые были вызваны в сборную Бразилии на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира, но не поехали на игру против чилийцев, получив от российского клуба призыв вернуться в Россию. 



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