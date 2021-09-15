Оккупанты накануне выборов в Госдуму РФ усиливают изоляцию ОРДЛО – глава Центра информбезопасности Соловей

Об этом он сказал 14 сентября во время панельной дискуссии “Голосование депутатов Госдумы РФ на временно оккупированных территориях Украины: выборы или фарс?”, пишет “Укринформ”.

“На оккупированных территориях усиливается изоляция региона в целом и информационная изоляция в частности. Свободных проукраинских СМИ, блогеров или даже Telegram-каналов не осталось, всех зачистили”, – сказал он.

Эксперт отметил, что то, что происходит в России, трудно назвать выборами: не допускаются оппозиционные политики, их сажают или выживают из страны, массово закрывают оппозиционные СМИ. Этот подход переносится и на временно оккупированные украинские территории – Крым и ОРДЛО, подчеркнул он.

Соловей отметил, что в регионе закрывают КПВВ и вводят ограничения на пересечение линии разграничения, что усиливает изолированность региона. Также из-за смертности уменьшается количество жителей ОРДЛО, которые могли посещать Украину и при возвращении доносить правду до граждан, оказавшихся под российской оккупацией.

“Поэтому возможности Украины влиять на общественное мнение очень ограничены. Это все заставляет Украину пересмотреть формат и механизмы сотрудничества с оккупированными территориями в медийном плане. Поскольку мы можем потерять возможность доносить правдивую информацию об Украине”, – сказал Соловей.

Контекст:

Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября этого года, говорится на официальном сайте законодательного органа России.

Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщают, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их “проведут с нарушением демократических принципов и международного права”.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

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