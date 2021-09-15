 

Оккупанты накануне выборов в Госдуму РФ усиливают изоляцию ОРДЛО – глава Центра информбезопасности Соловей

15.09.2021, 0:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом он сказал 14 сентября во время панельной дискуссии “Голосование депутатов Госдумы РФ на временно оккупированных территориях Украины: выборы или фарс?”, пишет “Укринформ”.

“На оккупированных территориях усиливается изоляция региона в целом и информационная изоляция в частности. Свободных проукраинских СМИ, блогеров или даже Telegram-каналов не осталось, всех зачистили”, – сказал он.

Эксперт отметил, что то, что происходит в России, трудно назвать выборами: не допускаются оппозиционные политики, их сажают или выживают из страны, массово закрывают оппозиционные СМИ. Этот подход переносится и на временно оккупированные украинские территории – Крым и ОРДЛО, подчеркнул он.

Соловей отметил, что в регионе закрывают КПВВ и вводят ограничения на пересечение линии разграничения, что усиливает изолированность региона. Также из-за смертности уменьшается количество жителей ОРДЛО, которые могли посещать Украину и при возвращении доносить правду до граждан, оказавшихся под российской оккупацией.

“Поэтому возможности Украины влиять на общественное мнение очень ограничены. Это все заставляет Украину пересмотреть формат и механизмы сотрудничества с оккупированными территориями в медийном плане. Поскольку мы можем потерять возможность доносить правдивую информацию об Украине”, – сказал Соловей.

Контекст:

Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября этого года, говорится на официальном сайте законодательного органа России.

Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщают, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их “проведут с нарушением демократических принципов и международного права”.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Создание вакцины от коронавируса в РФ сравнили с запуском первого спутника

19.03 / Описан механизм возникновения тромбов после вакцинации AstraZeneca

05.08 / В Украине пока не зафиксировано ни одного случая заражения “бразильским” штаммом коронавируса – Кузин

03.11 / Танец как лекарство — индийский врач в защитном комбинезоне пустился в пляс, чтобы поднять настроение пациентам

25.08 / “Зовут Евгения, на семь лет моложе Святослава”. СМИ узнали, кто является матерью первенца 46-летнего Вакарчука. Фото

17.01 / Роскосмос собрался использовать многоразовый ракетный двигатель до 50 раз

25.09 / Разработчик «Новичка» рассказал о создании вещества

28.06 / Компания Panasonic представила новый планшет Toughbook A3

01.04 / В Бабьем Яру откроют символическую синагогу

07.08 / Талибы захватили вторую столицу провинции Афганистана и выпустили из тюрьмы заключенных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика